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В Индии за сутки выявили 3,3 тысячи случаев заражения COVID-19

В Индии за сутки выявили 3,3 тысячи случаев заражения COVID-19

Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 59 662. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Накануне сообщалось о 56 342 заболевших, днем ранее - о 52 952.

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели после коронавируса 17 846 человек (1 308 за сутки), умер 1 981 человек (95 за сутки).

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. 

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