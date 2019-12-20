В Индии за сутки в ходе протестов задержали 1200 человек

Порядка 1200 человек были задержаны в Нью-Дели за последние сутки в ходе протестов против поправок к закону о гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Times of India.

По ее информации, задержанных доставляли на стадионы Сурджамаль и Раджив Ганди, однако к утру большинство из них отпустили. Среди них – лидеры оппозиции и многие другие, кто, несмотря на запрет властей, вышел накануне на улицы для проведения акций протеста в индийской столице.

В преддверии этих акций правительство страны дало указание крупнейшим операторам сотовой связи временно ограничить возможность горожан совершать звонки, пользоваться мобильным интернетом, отправлять голосовые и смс-сообщения. Тем не менее, по состоянию на утро пятницы эти сервисы в большинстве районов города восстановлены.