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В Индии за сутки умерло более 2 тыс. человек от COVID-19

​В Индии за сутки умерло более 2 тыс. человек от COVID-19

Число умерших от коронавирусной инфекции в Индии выросло за сутки на 2 003 и составило к утру среды 11 903 человека - это самый большой суточный прирост числа летальных исходов за все время пандемии. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи. Отмечается, что  общее количество инфицированных выросло за сутки на 10 974 и достигло 354 065.

Средний суточный показатель роста числа умерших от коронавируса вырос в Индии за 24 часа более чем в пять раз: в предыдущие пять суток этот показатель составлял в среднем 362 человека.

По данным Минздрава Индии, в больницах в настоящее время находятся 155 227 пациентов, при этом выздоровели 186 935.

Индийские власти начали на текущей неделе первую фазу выхода из режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открыть торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двух месяцев перерыва. Многие медики связывают скачок заболеваемости в стране с ослаблением мер изоляции.

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