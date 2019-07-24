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В Индии за сутки от ударов молний скончались 32 человека

В Индии за сутки от ударов молний скончались 32 человека
​По меньшей мере 32 человека скончались за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей в Индии

По меньшей мере 32 человека скончались за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей, которые продолжаются в штате Бихар на северо-востоке Индии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Бихара выплатит родственникам каждого погибшего денежную компенсацию в размере 5,7 тысяч долларов", - заявил представитель местных властей.

Отмечается, что среди жертв стихии есть женщины и дети. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

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