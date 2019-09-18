В Индии за сутки от ударов молний погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ударов молний за последние сутки во время проливных дождей в штате Бихар на востоке Индии, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

По информации местных власти, накануне и сегодня в штате Бихар прошли сильные ливни с грозами, в результате которых уровень воды в реке Ганг превысил опасную отметку. Обильные паводки также вызвали затопление отдельных районов штата. Центральная комиссия по водным ресурсам Индии выпустила предупреждение о наводнении. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, что в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах Индии.