В Индии за сутки коронавирусом заразились 18,5 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 566 840. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 215 125 человек, выздоровели 334 821 человека (13 099 за сутки), умерли 16 893 (418 за сутки).

Накануне сообщалось о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи), днем ранее 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи).

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.