В Индии за сутки два автобуса упали в водоемы, 29 погибших

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Индии в результате аварий с участием автобусов в двух разных городах за последние сутки погиблик 29 человек, включая 17 детей.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Оба автобуса упали в водоемы. Одна из трагедий произошла на севере Индии, возле города Амритсара. Автобус, в котором находились в основном подопечные детского сада упал в водоем, в результате чего 6 детей погибли, еще 14 получили ранения.

Похожая авария произошла в индийском штате Бихар накануне вечером. Водитель частного автобуса потерял управление, в результате автобус упал в пруд. Погибли 23 человека, в их числе 11 детей.