В Индии взрыв трансформатора унес жизни 14 человек

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли, семеро пострадали в результате взрыва трансформатора в индийском штате Раджастхан, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Инцидент произошел накануне в населенном пункте Хатулаи у города Шахпура.
Большое число жертв инцидента объясняется тем, что в момент взрыва у трансформатора находилась толпа местных жителей, праздновавших свадьбу. Как отмечают в полиции, при взрыве было разбрызгано горячее трансформаторное масло, многие получили серьезные ожоги.
Точные причины взрыва неизвестны.
News DepartmentАвтор новости
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