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В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса

В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса Все инфицированные недавно вернулись из Великобритании
Другие страны
29 декабря 2020 г. 09:23
В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса

По меньшей мере шесть случаев заболевания новым, более агрессивным штаммом коронавируса, зафиксированы в Индии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник пресс-служба индийского правительства на своем сайте. Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома вируса", - говорится в сообщении. По этой информации, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.

Индия с 23 декабря приостановила все рейсы в Великобританию и из нее в связи с появлением в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

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Версия на английском языке India reports first 6 cases of new Covid strain

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