В Индии выявили рекордное число заболевших COVID-19

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Индии продолжает расти, за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных минздрава Индии.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы 11,97 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,32 миллиона человек, продолжают лечение около 486 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 161 тысяча человек.

Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID", а минздрав Индии сообщил об обнаружении в штате нового варианта коронавируса с двойной мутацией. Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии были зарегистрированы 312 смертей, связанных с COVID-19.