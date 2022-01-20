В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии за сутки были выявлены более 317,5 тыс. заразившихся коронавирусом.

В Индии за сутки были выявлены более 317,5 тыс. заразившихся коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав страны.

За последние 24 часа в Индии было зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тыс. человек.

Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 млн, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 млн, и за последние 24 часа поправились 223,9 тыс. человек.

При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.