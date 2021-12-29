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В Индии выявили почти 800 случаев заражения "омикрон"-штаммом

В Индии выявили почти 800 случаев заражения "омикрон"-штаммом Почти 800 случаев штамма коронавируса "омикрон" выявлено в Индии, при этом почти треть заразившихся новым штаммом находятся в столице страны.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 10:31
В Индии выявили почти 800 случаев заражения омикрон-штаммом

Почти 800 случаев штамма коронавируса "омикрон" выявлено в Индии, при этом почти треть заразившихся новым штаммом находятся в столице страны.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав Индии.

Штамм "омикрон" обнаружен в 21 штате и союзных территориях. Всего в стране выявлен 781 случай заражения, при этом в Дели выявлено 238 заразившихся новым штаммом. В ведомстве добавили, что к настоящему времени в Индии из числа заразившихся штаммом "омикрон" выздоровели 241 человек.

Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Первые заболевшие штаммом "омикрон" были выявлены в Индии 2 декабря.

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Версия на английском языке India sees nearly 800 cases of omicron strain

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