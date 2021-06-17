В Индии выявили первый случай заражения "зеленой плесенью"

В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай нового грибкового заболевания — "зеленой плесени". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай нового грибкового заболевания — "зеленой плесени". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 31,2 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью", и о нескольких случаях инфицирования аспергиллезом, или "белой плесенью". Позже медики нашли третий вид – сочетание желтой, черной и белой.

"У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхъя-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны", — сказал Дози изданию Times of India.

Больному 34 года, он поступил в больницу с поражением 90% легких из-за коронавируса.

Рост заболеваний "черной плесенью" за последние три недели вырос в Индии на 150%.