В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 32,6 тысячи и составляет 968 876

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 32,6 тысячи и составляет 968 876. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 612 814 человек (20 783 за сутки), умерли 24 915 (606 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 275 640 (7 975 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион.