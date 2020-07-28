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В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом
Другие страны
28 июля 2020 г. 13:22
В Индии выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, число скончавшихся за это время выросло более чем на 650 человек, а выздоровевших – более чем на 35 тысяч. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Минздрав Индии изменил представление данных по заболеваниям коронавирусом в стране, теперь в отдельных графах указывается число выздоровевших, новых заболевших и скончавшихся.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 496 988 (11 874 новых пациентов за сутки) человек, выздоровели 952 743 человек (35 175 за сутки), умерли 33 425 человек (654 за сутки).

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