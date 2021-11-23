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В Индии второй день подряд снижается число заразившихся COVID-19

В Индии второй день подряд снижается число заразившихся COVID-19 Менее 7,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 10:04
В Индии второй день подряд снижается число заразившихся COVID-19

Менее 7,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за сутки зафиксировано 7 579 новых случаев. .

Накануне минздрав страны сообщил о 8,48 тысячах новых случаев заболевания за сутки.

Общее число получающих лечение от коронавируса в стране сократилось до 113 584 человек, что является самым низким показателем за 536 дней. При этом отмечается, что от коронавируса и связанных с ним болезней в Индии за минувшие сутки скончались 249 человек, выздоровели более 12,5 тыс.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,5 млн, выздоровели более 33,9 млн, умерли более 466 тыс.

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