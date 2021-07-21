В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа

В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа

В Индии впервые в 2021 году человек скончался от птичьего гриппа: умер 11-летний мальчик. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на источник во Всеиндийском институте медицинских наук.

https://static.report.az/photo/fcc06d6c-49af-3b84-acb7-e1d871f82112.jpg https://static.report.az/photo/fcc06d6c-49af-3b84-acb7-e1d871f82112.jpg

В Индии впервые в 2021 году человек скончался от птичьего гриппа: умер 11-летний мальчик. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на источник во Всеиндийском институте медицинских наук. Ребенка доставили в больницу в начале месяца, он провел в больнице больше двух недель и скончался 20 июля. Сотрудники клиники, которые контактировали с мальчиком, находятся на изоляции. Ранее случай заражения человека вирусом птичьего гриппа серотипа H5N6 был зарегистрирован в китайской юго-западной провинции Сычуань. Заразившимся оказался 55-летний житель города Бачжун. 30 июня у мужчины резко поднялась температура, 4 июля его госпитализировали, а еще через два дня местные сотрудники здравоохранения подтвердили, что он заражен вирусом H5N6. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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