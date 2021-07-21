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В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа

В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа В Индии впервые в 2021 году человек скончался от птичьего гриппа: умер 11-летний мальчик. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на источник во Всеиндийском институте медицинских наук.
Другие страны
21 июля 2021 г. 10:00
В Индии впервые в этом году человек скончался от птичьего гриппа

В Индии впервые в 2021 году человек скончался от птичьего гриппа: умер 11-летний мальчик. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на источник во Всеиндийском институте медицинских наук.

Ребенка доставили в больницу в начале месяца, он провел в больнице больше двух недель и скончался 20 июля. Сотрудники клиники, которые контактировали с мальчиком, находятся на изоляции.

Ранее случай заражения человека вирусом птичьего гриппа серотипа H5N6 был зарегистрирован в китайской юго-западной провинции Сычуань.

Заразившимся оказался 55-летний житель города Бачжун. 30 июня у мужчины резко поднялась температура, 4 июля его госпитализировали, а еще через два дня местные сотрудники здравоохранения подтвердили, что он заражен вирусом H5N6.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda bu il ilk dəfə quş qripindən adam ölüb
Версия на английском языке India reports first death from bird flu this year

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