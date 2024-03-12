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В Индии разбился истребитель собственной разработки Tejas

В Индии разбился истребитель собственной разработки Tejas Истребитель Tejas ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилот катапультировался.
Другие страны
12 марта 2024 г. 14:45
В Индии разбился истребитель собственной разработки Tejas

Истребитель Tejas ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилот катапультировался.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВВС.

Одноместный истребитель индийского производства разбился в районе города Джайсалмер во время "вылета по проверке боевой готовности".

"Пилот катапультировался успешно. Начато расследование инцидента.", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, это первое крушение истребителя Tejas. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.

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