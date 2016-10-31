В Индии восемь террористов сбежали из тюрьмы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Группа из восьми активистов запрещенной в Индии группировки "Исламское движение студентов Индии" (SIMI) сбежала из тюрьмы в городе Бхопал, штат Мадхья-Прадеш.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV, заключенные центральной тюрьмы Бхопала предприняли побег в ночь на понедельник, когда индийцы по всей стране отмечали праздник Дивали запуском фейерверков.

Они убили охранника и перелезли через заграждения при помощи связанных простыней.

Группировка SIMI была сформирована в 1977 году как студенческое крыло исламской организации "Джамаат-и-Ислами Хинд". SIMI считает своей целью "освобождение" мусульман Индии от западного влияния. Правительство считает группировку террористической, она запрещена с 2001 года.