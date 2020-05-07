В Индии восемь человек погибли в результате утечки газа с химзавода

Как минимум восемь человек погибли в результате утечки токсичного газа с химзавода в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, это (утечка) стирола с предприятия LG Polymers…, которая произошла около 2.30 утра. Из-за утечки упомянутого газа его вдыхали сотни людей, и они либо потеряли сознание, либо имели проблемы с дыханием", - написала представитель местных властей Сриджана Гуммала в Twitter.

Власти просят население в пострадавшем районе не выходить из домов или использовать смоченные водой маски при перемещении по улице.

По данным местных СМИ, в госпитали доставлены более 200 человек.

Стирол — бесцветная ядовитый жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы. В организм проникает в основном через дыхательные пути.