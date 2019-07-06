​В Индии восемь человек погибли в ДТП с грузовиком

Восемь человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с едущим на большой скорости грузовиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Как передаёт Report, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.

Уточняется, что авария произошла в субботу утром в районе Аурайя.

"Авария произошла около 6.30 утра …, когда водитель темпо (микроавтобуса – ред.) попытался обогнать другой темпо и столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу", - приводит газета слова суперинтенданта местного полицейского участка.

Она добавила, что восемь пассажиров микроавтобуса погибли на месте, двое других получили серьезные ранения и вскоре были отправлены в местную больницу.