В Индии восемь человек погибли при обрушении автобусного депо

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум восемь человек погибли и трое пострадали в результате частичного обрушения здания транспортного депо в индийском штате Тамилнад, сообщает Report cо ссылкой на Times of India.

Инцидент произошел у населенного пункта Пораяр в округе Нагапаттинам. В момент происшествия в здании были только сотрудники Транспортной корпорации Тамилнада - водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.

Точные причины происшествия пока не установлены, однако в полиции отмечают, что в последние несколько дней в Пораяре шли дожди, которые могли повлиять на состояние здания.