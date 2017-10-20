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    В Индии восемь человек погибли при обрушении автобусного депо

    Инцидент произошел у населенного пункта Пораяр в округе Нагапаттинам© Flickr / meg and rahul

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум восемь человек погибли и трое пострадали в результате частичного обрушения здания транспортного депо в индийском штате Тамилнад, сообщает Report cо ссылкой на Times of India.

    Инцидент произошел у населенного пункта Пораяр в округе Нагапаттинам. В момент происшествия в здании были только сотрудники Транспортной корпорации Тамилнада - водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.

    Точные причины происшествия пока не установлены, однако в полиции отмечают, что в последние несколько дней в Пораяре шли дожди, которые могли повлиять на состояние здания. 

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