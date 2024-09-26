В Индии во время священных омовений утонули не менее 43 человек

В Индии во время священных омовений утонули не менее 43 человек

По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, еще трое пропали без вести в результате отдельных инцидентов во время празднования фестиваля "Дживитпутрика" в восточном штате Бихар.

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