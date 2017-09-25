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    В Индии во время пожара на подпольной фабрике фейерверков погибли восемь человек

    На месте продолжаются спасательные работы, под завалами до сих пор могут находиться люди

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, 25 пострадали в результате пожара на подпольной фабрике по производству фейерверков в индийском штате Джаркханд, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел накануне в одном из домов в населенном пункте Кумардуби округа Восточный Сингхбхум, где местные жители наладили нелегальное производство пиротехники. В результате пожара часть здания обрушилась.

    На месте продолжаются спасательные работы, под завалами до сих пор могут находиться люди.

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