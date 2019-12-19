В Индии во время массовых протестов погибли три человека

Не менее двух человек погибли в южном индийском городе Мангалоре и еще один - в городе Лакхнау на севере страны во время массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ со ссылкой на полицейские источники сообщают, что в Лакхнау причиной гибели человека стало "предположительно огнестрельное ранение".

В этом городе сегодня произошли сопровождавшиеся насилием протесты, в ходе которых полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. Пока не ясно, кто открыл огонь.

Также сообщается, что два человека погибли в городе Мангалоре в южном штате Карнатака - также во время протестов, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

Отметим, что массовые акции протеста против принятия закона о гражданстве Индии прошли сегодня в более чем десятке крупных городов по всей стране. В некоторых местах выступления переросли в беспорядки.