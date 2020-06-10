В Индии выявили свыше 9,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 276 583.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Италию и Испанию.Во вторник сообщалось о 266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 256 611 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).По данным ведомства, лечение в стране проходят 133 632 человек, выздоровели 135 205 человек (5 991 за сутки), умерли 7 745 человек (279 за сутки).