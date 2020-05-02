В Индии выявили свыше 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2,2 тысячи человек и составляет 37 336, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение проходят 26 167 человек. Выздоровели после коронавируса 9 950 человека (+1 062 за сутки), погибли 1 218 (+71).Накануне сообщалось о 35 043 заболевших, днем ранее - о 33 050.Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.