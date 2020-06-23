В Индии выявили почти 15 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,9 тысячи и составляет 440 215.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 178 014 человек, выздоровели 237 195 человек (10 994 за сутки), умерли 14 011 (312 за сутки).В понедельник сообщалось о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,8 тысячи), днем ранее – о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.