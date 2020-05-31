В Индии выявили 8,4 тыс. новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,4 тысячи и составляет 182 143.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 995 человека, выздоровели 86 983 человека (4 614 за сутки), умерли 5 164 человек (193 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 65 168 случаев заражения (2 940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 21 184 заболевших (938 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 18 549 заболевших (1 163 за сутки).