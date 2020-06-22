В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 174 387 человек, выздоровели 237 195 человек (9 440 за сутки), умерли 13 699 (445 за сутки).Накануне сообщалось о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи), днем ранее – о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.