В Индии выявили 14,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,5 тысячи и составляет 395 048. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 168 269 человек, выздоровели 213 830 человек (9 120 за сутки), умерли 12 948 (375 за сутки).

В пятницу сообщалось о 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи), днем ранее – 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 124 331 (3827 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 54 449 заболевших (2115 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 53 116 заболевших (3137 за сутки).