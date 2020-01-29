В Индии в тяжелом ДТП с участием автобуса погибли более 20 человек

Двадцать шесть человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении автобуса с авторикшей рядом с городом Нашик в штате Махараштра на западе Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

После столкновения оба транспортных средства упали в придорожный колодец.

"Число погибших увеличилось до 26, и 32 человека получили ранения", - сообщил представитель властей города Садхашив Вагмаре. По его словам, среди погибших есть несовершеннолетние. Он подчеркнул, что спасательная операция продолжалась до 4 часов утра и была возобновлена утром.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Несчастный случай в Нашике в Махараштре вызывает сожаление. В этот скорбный час мои мысли заняты семьями погибших. Пусть пострадавшие выздоровеют как можно скорее", - написал Н.Моди в Twitter.