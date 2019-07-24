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В Индии в результате наводнений погибли более ста человек

В Индии в результате наводнений погибли более ста человек
Наводнения затронули более 8 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 106 человек

Наводнения затронули более 8 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 106 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно последним данным, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов и 55 тысяч человек в 12 округах штата. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 27 человек.

Причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени уровень воды в реках начал спадать.

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