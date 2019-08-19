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В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 13 человек

В Индии в результате ДТП с автобусом погибли 13 человек
​В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения

В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Автобус направлялся из города Аурангабад в населенный пункт Шахада. 

Автобус перевозил 45 пассажиров. Восемь из них в настоящее время находятся в критическом состоянии и проходят лечение в близлежащей больнице.

Некоторые пассажиры были спасены благодаря оперативным действиям местных жителей, которые вытащили пострадавших из транспортного средства.

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