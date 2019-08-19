В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 13 человек

В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Автобус направлялся из города Аурангабад в населенный пункт Шахада.

Автобус перевозил 45 пассажиров. Восемь из них в настоящее время находятся в критическом состоянии и проходят лечение в близлежащей больнице.

Некоторые пассажиры были спасены благодаря оперативным действиям местных жителей, которые вытащили пострадавших из транспортного средства.