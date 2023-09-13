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В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек

В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек По меньшей мере 11 человек погибли, еще 15 пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в индийском штате Раджастхан.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 09:14
В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 15 пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в индийском штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел на автостраде в городе Бхаратпур. Автобус, выполнявший рейс из штата Гуджарат в Уттар-Прадеш, остановился на эстакаде из-за неисправности. Часть пассажиров вышли на проезжую часть и скопились рядом с автобусом, когда в него на большой скорости врезался грузовой автомобиль. "Пять мужчин и шесть женщин погибли на месте", - цитирует агентство PTI представителя полиции.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсаций в размере около 2,4 тыс. долларов родственникам каждого погибшего и по 600 долларов пострадавшим.

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Версия на английском языке 11 killed, 12 injured in India's Rajasthan as trailer rams into bus on highway
Версия на азербайджанском языке Hindistanda ağır yol qəzası olub, 11 nəfər ölüb

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