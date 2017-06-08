В Индии в результате взрыва на заводе погибли 20 человек

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Индии в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погибли 20 человек, еще 10 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местного чиновника.
Трагедия произошла в районе Балагхат штата Мадхья-Прадеш.
Пожарным потребовалось два часа, что погасить пламя. На месте взрыва были обнаружены 20 обугленных тел. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать горящая сигарета, брошенная по неосторожности одним из рабочих.
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