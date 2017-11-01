В Индии в результате взрыва на ТЭС погибли восемь человек

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В индийском штате Уттар-Прадеш в результате взрыва бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) погибли восемь человек и около 150 пострадали, сообщает Report cо ссылкой на Hindustan Times.

Заместитель генерального директора полиции штата Ананд Кумар заявил, что число жертв может "стремительно возрасти".

Главный министр штата Йоги Адитъянатх, находящийся в отъезде, распорядился принять необходимые меры для ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим.