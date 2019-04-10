В Индии в результате обрушения строящегося туннеля погибли десять человек

Десять человек погибли и еще один пострадал в результате обрушения в строящемся туннеле в городе Нарайанпет в Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в районе Марикал города Найранпет. На данный момент, тела погибших доставлены в местную госбольницу для проведения вскрытия.

Обвал стены произошел на месте строительства туннеля, погибшие были строителями.

Под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.