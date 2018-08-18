В Индии в результате наводнений погибли 324 человека

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В индийском штате Керала продолжаются аномальные ливни - муссонные дожди этого года уже официально признаны самыми мощными за последние 100 лет. Жертвами стихийного бедствия стали 324 человека, сообщает Report.

Как передает ТАСС, Национальные силы по противодействию стихийным бедствиям эвакуировали больше 10 тысяч человек из зоны наводнения, они переправлены в лагеря временного размещения, где уже находятся около 300 тысяч человек.

Сезон ливней в Индии продолжается до сентября.