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В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек

В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек Власти Индии произвели первые задержания в ходе расследования одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории страны, которая произошла в начале июня в штате Одиша, под стражу взяты три человека.
Другие страны
7 июля 2023 г. 18:59
В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек

Власти Индии произвели первые задержания в ходе расследования одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории страны, которая произошла в начале июня в штате Одиша, под стражу взяты три человека.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

Речь идет трех сотрудниках Индийских железных дорог. Они были задержаны сотрудниками Центрального бюро расследований в четверг. Арун Кумар Маханта, Амир Хан и Паппу Кумар подозреваются в непредумышленном убийстве и уничтожении улик.

По предварительным результатам расследования, причиной аварии в Одише стала ошибка сотрудников Индийских железных дорог при обслуживании систем сигнализации на участке пути в районе города Баласор. Следователи считают, что действия подозреваемых в недостаточной степени отвечали требованиям безопасности при инспекции систем. Кроме того, предварительное расследование показало, что трагедии можно было избежать при должном исполнении обязательств со стороны подозреваемых. В Центральном бюро расследований полагают, что подозреваемые знали, к чему могут привести их действия.

Напомним, 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, находившийся на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. В результате погибли свыше 290 человек, более тысячи пострадали.

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