В Индии в ходе столкновений погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек были убиты за последние 24 часа во время вспышки насилия в штате Манипур на северо-востоке Индии.

По меньшей мере девять человек были убиты за последние 24 часа во время вспышки насилия в штате Манипур на северо-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

По его данным, столкновения произошли в ночь на среду в районе Хаменлок. Среди жертв есть женщина. Несколько раненых были доставлены в столицу Манипура - город Импхал - на лечение.

Причиной начавшихся 3 мая межплеменных столкновений в Манипуре стало требование мигрантов из племени мейтей получить статус зарегистрированной касты в штате. Этот статус дает членам касты несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также другие льготы.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которые сочли такое требование атакой на их права. Куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию "зарегистрированных", после которого в штате вспыхнули массовые столкновения. С начала мая в столкновениях погибли порядка 100 человек, более 300 получили ранения.