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В Индии в ходе протеста против осмотра мечети погибли минимум четыре человека

В Индии в ходе протеста против осмотра мечети погибли минимум четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали за минувшие сутки в столкновениях в городе Самбхал в штате Уттар-Прадеш.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 09:18
В Индии в ходе протеста против осмотра мечети погибли минимум четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали за минувшие сутки в столкновениях в городе Самбхал в штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

В городе приостановлена работа интернета, власти приняли решение закрыть все школы, въезд в город без специального разрешения запрещен.

Беспорядки начались после того, как чиновники под охраной полиции прибыли, чтобы провести осмотр старинной мечети Шахи Джама Масджид эпохи Великих Моголов. Этот осмотр производился по решению суда, его цель - выявить свидетельства того, что мечеть якобы была построена на месте снесенного индусского храма. Такое решение вызвало недовольство мусульманской общины, которая составляет большинство в Самбхале.

По информации NDTV, протестующие подожгли несколько автомобилей, забрасывали камнями и палками полицию, которая применила слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Среди пострадавших около 20 полицейских, один находится в тяжелом состоянии. Более 20 протестующих были задержаны полицией.

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