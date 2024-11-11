В Индии в ходе перестрелки с полицейскими погибли 10 человек

В результате перестрелки полицейских и вооруженных жителей в отдаленном северо-восточном индийском штате Манипур погибли 10 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.
"Сегодня днем злоумышленники напали на полицейский участок. Один сотрудник службы безопасности получил тяжелые ранения", - сказал Кришна Кумар, заместитель комиссара округа Джирибам, где произошел инцидент.
По словам Кумара, нападавшие были убиты после ответных действий центральных сил безопасности, добавив, что ситуация в регионе остается напряженной.
Отмечается, что волнения сотрясают Манипур с прошлого года, когда произошло столкновение между большинством общины мейтей и племенем куки после того, как суд постановил, что правительство штата должно рассмотреть возможность распространения на мейтей особых экономических льгот и квот на государственные должности и образование, которыми пользуются куки.
По данным властей, с момента начала боевых действий в мае 2023 года погибло не менее 250 человек, а около 60 тыс. человек стали вынужденными переселенцами.