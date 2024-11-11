О нас

В Индии в ходе перестрелки с полицейскими погибли 10 человек

В Индии в ходе перестрелки с полицейскими погибли 10 человек В результате перестрелки полицейских и вооруженных жителей в отдаленном северо-восточном индийском штате Манипур погибли 10 человек.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 18:44
В Индии в ходе перестрелки с полицейскими погибли 10 человек

В результате перестрелки полицейских и вооруженных жителей в отдаленном северо-восточном индийском штате Манипур погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

"Сегодня днем ​​злоумышленники напали на полицейский участок. Один сотрудник службы безопасности получил тяжелые ранения", - сказал Кришна Кумар, заместитель комиссара округа Джирибам, где произошел инцидент.

По словам Кумара, нападавшие были убиты после ответных действий центральных сил безопасности, добавив, что ситуация в регионе остается напряженной.

Отмечается, что волнения сотрясают Манипур с прошлого года, когда произошло столкновение между большинством общины мейтей и племенем куки после того, как суд постановил, что правительство штата должно рассмотреть возможность распространения на мейтей особых экономических льгот и квот на государственные должности и образование, которыми пользуются куки.

По данным властей, с момента начала боевых действий в мае 2023 года погибло не менее 250 человек, а около 60 тыс. человек стали вынужденными переселенцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Израиле анонсировали подготовку частичной аннексии Западного берега
В Израиле анонсировали подготовку частичной аннексии Западного берега
11 ноября 2024 г. 19:56
В Китае автомобиль врезался в толпу людей
В Китае автомобиль врезался в толпу людей
11 ноября 2024 г. 19:31
В Японии утвержден новый состав правительства Исибы
В Японии утвержден новый состав правительства Исибы
11 ноября 2024 г. 19:03
Боррель: ЕС поставил Украине почти 1 млн снарядов
Боррель: ЕС поставил Украине почти 1 млн снарядов
11 ноября 2024 г. 18:53
Трамп подтвердил, что предложил назначить Стефаник постпредом США при ООН
Трамп подтвердил, что предложил назначить Стефаник постпредом США при ООН
11 ноября 2024 г. 18:24
Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом
Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом
11 ноября 2024 г. 18:18
Премьер Ливана назвал сумму экономического ущерба стране от действий ЦАХАЛ
Премьер Ливана назвал сумму экономического ущерба стране от действий ЦАХАЛ
11 ноября 2024 г. 17:42
Глава ФБР не планирует уходить в отставку из-за победы Трампа на выборах
Глава ФБР не планирует уходить в отставку из-за победы Трампа на выборах
11 ноября 2024 г. 17:31
ЦАХАЛ: Хезболлах за сутки выпустила 75 снарядов по Израилю из Ливана
ЦАХАЛ: "Хезболлах" за сутки выпустила 75 снарядов по Израилю из Ливана
11 ноября 2024 г. 17:24
Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений
Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений
11 ноября 2024 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi