В Индии в ходе перестрелки с полицейскими погибли 10 человек

В результате перестрелки полицейских и вооруженных жителей в отдаленном северо-восточном индийском штате Манипур погибли 10 человек.

В результате перестрелки полицейских и вооруженных жителей в отдаленном северо-восточном индийском штате Манипур погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

"Сегодня днем ​​злоумышленники напали на полицейский участок. Один сотрудник службы безопасности получил тяжелые ранения", - сказал Кришна Кумар, заместитель комиссара округа Джирибам, где произошел инцидент.

По словам Кумара, нападавшие были убиты после ответных действий центральных сил безопасности, добавив, что ситуация в регионе остается напряженной.

Отмечается, что волнения сотрясают Манипур с прошлого года, когда произошло столкновение между большинством общины мейтей и племенем куки после того, как суд постановил, что правительство штата должно рассмотреть возможность распространения на мейтей особых экономических льгот и квот на государственные должности и образование, которыми пользуются куки.

По данным властей, с момента начала боевых действий в мае 2023 года погибло не менее 250 человек, а около 60 тыс. человек стали вынужденными переселенцами.