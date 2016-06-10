В Индии в ДТП за год погибли более 145 тысяч человек

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На дорогах Индии за минувший год погибли более 146 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на bbc, об этом сообщило министерство транспорта страны.

Это означает, что каждый час жертвами ДТП в Индии становятся по меньшей мере 16 человек.

Более 50% жертв - это молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Как подчеркнул министр транспорта Индии Нитин Гадкари, происшествия на дорогах уносят больше жизней, чем войны и эпидемии.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2013 года, Китай и Индия являются мировыми "лидерами" по числу смертей на дорогах. По данным ВОЗ, всего в мире на дорогах погибают около 1,25 млн. человек ежегодно. Это означает, что на Индию приходится почти 1/8 всех смертей на дорогах.