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В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье в индийском штате Ассам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего тот врезался в придорожный электрический столб, перевернулся и упал.

В результате инцидента пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Первыми на помощь подоспели местные жители. В спасательной операции также участвовали представители армии и полиции.

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