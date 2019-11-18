В Индии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Индии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.
По данным местной полиции, ДТП произошло в штате Раджастхан.
По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Индии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.
По данным местной полиции, ДТП произошло в штате Раджастхан.
Эта новость также доступна на других языках:
Cəfər AğadadaşovАвтор новости