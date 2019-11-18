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В Индии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

В Индии в ДТП с автобусом погибли 10 человек
​По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Индии

По меньшей мере 10 человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Индии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По данным местной полиции, ДТП произошло в штате Раджастхан.

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