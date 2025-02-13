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В Индии в ДТП пострадали более 30 паломников

В Индии в ДТП пострадали более 30 паломников Более 30 человек, возвращавшихся с индуистского фестиваля Кумбха-мела в городе Праяградж (северный штат Уттар-Прадеш), получили травмы в ДТП.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 10:58
В Индии в ДТП пострадали более 30 паломников

Более 30 человек, возвращавшихся с индуистского фестиваля Кумбха-мела в городе Праяградж (северный штат Уттар-Прадеш), получили травмы в ДТП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в полиции штата.

Прицеп, в котором перевозили паломников, перевернулся в 400 км от Праяграджа. 34 человека с различными травмами доставлены в больницу.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. Индуисты совершают паломничество в Праяградж, чтобы совершить ритуальное омовение в Сангаме - месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами Луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda yol qəzası baş verib, 30-dan çox zəvvar xəsarət alıb

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