В Индии в ДТП пострадали более 30 паломников

Более 30 человек, возвращавшихся с индуистского фестиваля Кумбха-мела в городе Праяградж (северный штат Уттар-Прадеш), получили травмы в ДТП.

Более 30 человек, возвращавшихся с индуистского фестиваля Кумбха-мела в городе Праяградж (северный штат Уттар-Прадеш), получили травмы в ДТП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в полиции штата.

Прицеп, в котором перевозили паломников, перевернулся в 400 км от Праяграджа. 34 человека с различными травмами доставлены в больницу.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. Индуисты совершают паломничество в Праяградж, чтобы совершить ритуальное омовение в Сангаме - месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами Луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения.