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В Индии в ДТП погибли восемь человек

В Индии в ДТП погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля, в котором они ехали, с грузовиком.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 09:37
В Индии в ДТП погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля, в котором они ехали, с грузовиком.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, авария произошла в ночь на воскресенье на шоссе Барейли - Найнитал в штате Уттар-Прадеш.

По данным полиции, автомобиль, в котором семеро взрослых и ребенок ехали на свадебные торжества к родственникам, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате легковое авто загорелось, из-за столкновения двери заклинило, открыть их и спасти людей не удалось.

Водитель грузовика пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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