В Индии в ДТП погибли не менее 22 человек

По меньшей мере 22 паломника, в том числе 8 детей, погибли в индийском штате Уттаракханд после того, как перевозивший их трактор с прицепом опрокинулся в придорожный пруд.

По меньшей мере 22 паломника, в том числе 8 детей, погибли в индийском штате Уттаракханд после того, как перевозивший их трактор с прицепом опрокинулся в придорожный пруд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель местной администрации Раджив Агравал.

"По имеющимся данным, погибли 22 человека, 5 находятся в местных больницах, 2 уже выписаны. Порядка 10 человек пострадали", - заявил Агравал журналистам.

12:55

В индийском штате Уттаракханд результате ДТП погибли по меньшей мере 15 паломников, в том числе 8 детей.

Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщила представитель местной полиции Апарна Раджат Кошик.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Касджанг. По предварительной информации, водитель трактора, перевозивший паломников, пытался избежать столкновения с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось вместе с прицепом в придорожный пруд.

Сколько человек находилось в прицепе и сколько из них были госпитализированы, полиция не уточняет.

Паломники направлялись в город Харидвар. Они планировали окунуться в воды священной для индуистов реки Ганг.