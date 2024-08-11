В Индии в ДТП погибли девять человек

Недалеко от города Хошиарпур в индийском штате Пенджаб при ДТП погибли девять человек, двое пропали без вести.

Недалеко от города Хошиарпур в индийском штате Пенджаб в ходе ДТП погибли девять человек, двое пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

"Водитель и 8 членов одной семьи погибли, а двое других пропали без вести после того, как их автомобиль был унесен в воскресенье вышедшей из берегов рекой Джаджон-Чой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной разлива реки стали сильные дожди, прошедшие в штате Пенджаб и других районах страны.

По словам представителей полиции, 10 членов семьи вместе с водителем ехали на внедорожнике из Дехры близ Мехатпура округа Уна штата Химачал-Прадеш на свадьбу в деревне Мехроваль в округе Нагар штата Пенджаб.